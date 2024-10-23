Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Khu nhà Phố Vicentra, Đường Thái Phiên, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ; Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng; Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án,... Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai; Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh & thị trường hiện tại; Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng; Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ;
Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng;
Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án,...
Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai;
Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh & thị trường hiện tại;
Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng;
Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ. Tuổi từ 20-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên; Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản; Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,...
Nam, Nữ. Tuổi từ 20-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản;
Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ Thu nhập không giới hạn gồm lương cứng thỏa thuận từ 7 - 8 triệu + %Doanh Số + Thưởng + Phụ cấp (Xăng xe, cơm, điện thoại, chi phí tiếp khách); Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc; Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến. Chế độ đãi ngộ: Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định; Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình; Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty; Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.
Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ
Thu nhập không giới hạn gồm lương cứng thỏa thuận từ 7 - 8 triệu + %Doanh Số + Thưởng + Phụ cấp (Xăng xe, cơm, điện thoại, chi phí tiếp khách);
Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc;
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.
Chế độ đãi ngộ:
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình;
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;
Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

