Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SOCAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 141 Lê Lợi, Phường Hòa Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh bán hàng

- Phát triển và mở rộng thị trường theo tuyến bán được phân công.

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số phân bổ.

- Xây dựng mối liên hệ với khách hàng.

- Triển khai giá bán, chương trình khuyến mãi, mẫu mã sản phẩm...đây đủ và chính xác đến đại lý phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng và công ty trong xuyên suốt quá trình làm việc.

Giám sát bán hàng

- Thúc đẩy bán hàng

- Tăng cường tiếp xúc khách hàng

- Giám sát chính sách bán hàng

- Quản lý công nợ.

- Kiểm soát hàng hóa

- Đề xuất chính sách và thu thập thông tin cạnh tranh

- Thực hiện nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

- Kinh nghiệm Sales: từ 1 năm trở lên (ưu tiên Sales có kinh nghiệm kênh điện nước, kim khí...).

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, tinh thần trách nhiệm công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên kinh doanh (Đảm bảo thu nhập từ 10 - 20tr)

Lương cơ bản: 8tr- 8tr5

Thưởng doanh thu: 3% (doanh thu nền)

Thưởng chỉ tiêu: 0,5% - 1,5% (theo chỉ tiêu được phân bổ).

- Giám sát bán hàng (Đảm bảo thu nhập từ 15 - 30tr)

Lương cơ bản: 9tr- 10tr

Thưởng doanh số: thỏa thuận

- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty và các chế độ phúc lợi khác

- Được hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCAL

