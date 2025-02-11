Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SOCAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SOCAL
- Bình Dương: 141 Lê Lợi, Phường Hòa Phú,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Nhân viên kinh doanh bán hàng
- Phát triển và mở rộng thị trường theo tuyến bán được phân công.
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số phân bổ.
- Xây dựng mối liên hệ với khách hàng.
- Triển khai giá bán, chương trình khuyến mãi, mẫu mã sản phẩm...đây đủ và chính xác đến đại lý phụ trách.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng và công ty trong xuyên suốt quá trình làm việc.
Giám sát bán hàng
- Thúc đẩy bán hàng
- Tăng cường tiếp xúc khách hàng
- Giám sát chính sách bán hàng
- Quản lý công nợ.
- Kiểm soát hàng hóa
- Đề xuất chính sách và thu thập thông tin cạnh tranh
- Thực hiện nhiệm vụ khác
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm Sales: từ 1 năm trở lên (ưu tiên Sales có kinh nghiệm kênh điện nước, kim khí...).
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, tinh thần trách nhiệm công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SOCAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8tr- 8tr5
Thưởng doanh thu: 3% (doanh thu nền)
Thưởng chỉ tiêu: 0,5% - 1,5% (theo chỉ tiêu được phân bổ).
- Giám sát bán hàng (Đảm bảo thu nhập từ 15 - 30tr)
Lương cơ bản: 9tr- 10tr
Thưởng doanh số: thỏa thuận
- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty và các chế độ phúc lợi khác
- Được hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI