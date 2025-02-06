Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiên Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 02 Đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Phân phối module LED, Màn hình LED quảng cáo , màn hình LCD.

2. Phân phối thiết bị nguồn DC, Nguồn Adapter

3. Ký kết các hợp đồng thi công lắp đặt màn hình LED kích thước lớn, sảnh tiệc cưới, hội trường, hội nghị phòng học trong nhà

4. Chăm sóc và quản lý khách hàng cũ (Được bàn giao và đào tạo)

5. Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

6. Thực hiện công tác sale và marketing (Được đào tạo)

7. Khảo sát, báo giá và ký hợp đồng

8. Tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng sau khi mua

9. Xây dựng thị trường, mở rộng kênh bán hàng

10. Lập kế hoạch hàng tuần, tháng, quý

11. Hỗ trợ khách khi cần thiết và gia tăng doanh số

12. Thực hiện các công việc kinh doanh theo kế hoạch chỉ tiêu doanh thu được giao

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

2. Kỹ năng bán hàng tốt.

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng công nghệ, điện, điện tử.

4. Là người đam mê kinh doanh.

5. Kỹ năng giao tiếp, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt, ăn nói lưu loát.

6. Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập.

7. Yêu thích công việc phát triển thị trường, sẵn sàng tiếp xúc và xây dựng nhiều mối quan hệ.

8. Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết trong công việc, đảm bảo mục tiêu kinh doanh đặt ra.

9. Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiên Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.

2. Thu nhập: Từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ bao gồm:

3. Lương: Lương cơ bản + hoa hồng các đơn hàng + các khoản phụ cấp+ thưởng

4. Thưởng: Theo kết quả kinh doanh tháng, năm. Thưởng ngày lễ, tết.

5. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và quy chế của công ty, nghĩ lễ, du lịch hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiên Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.