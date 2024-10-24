Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COUSZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COUSZ VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 120 Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim,, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Khách hàng mục tiêu: B2B, các nhà xưởng ở các khu công nghiệp, sản xuất đồ linh kiện, điện tử, automative... như Foxconn, Luxshare, SamSung...
- Tìm kiếm, hẹn khách hàng, họp, và cung cấp giải pháp máy sấy UV, Plasma..., có cơ hội làm việc giao lưu với các giám đốc, chủ tịch các tập đoàn sản xuất tại Việt Nam.
- Chi tiết công việc trao đổi qua phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bắt buộc: Tiếng Trung: biết- thành thạo
- chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo
- Có Kinh Nghiệm sales kỹ thuật một là lợi thế
- Chịu khó, có thể làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH COUSZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12-20 triệu/tháng hoặc có thể thương lượng.
- Có hỗ trợ tiền trợ cấp xăng xe, ăn ở khi đi làm việc các tỉnh.
- Có tiền thưởng, commission dựa trên năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COUSZ VIỆT NAM
