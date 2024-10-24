Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COUSZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 120 Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim,, Hoàng Mai

- Khách hàng mục tiêu: B2B, các nhà xưởng ở các khu công nghiệp, sản xuất đồ linh kiện, điện tử, automative... như Foxconn, Luxshare, SamSung...

- Tìm kiếm, hẹn khách hàng, họp, và cung cấp giải pháp máy sấy UV, Plasma..., có cơ hội làm việc giao lưu với các giám đốc, chủ tịch các tập đoàn sản xuất tại Việt Nam.

- Chi tiết công việc trao đổi qua phỏng vấn

- Bắt buộc: Tiếng Trung: biết- thành thạo

- chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo

- Có Kinh Nghiệm sales kỹ thuật một là lợi thế

- Chịu khó, có thể làm việc độc lập.

- Thu nhập: 12-20 triệu/tháng hoặc có thể thương lượng.

- Có hỗ trợ tiền trợ cấp xăng xe, ăn ở khi đi làm việc các tỉnh.

- Có tiền thưởng, commission dựa trên năng lực.

