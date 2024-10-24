Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Bàu Cát 4 Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp xúc và tư vấn khách hàng về sản phẩm dụng cụ thể thao ( bóng đá,bóng rổ, phụ kiện,..)

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới từ khu vực, địa bàn được phân chia

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý.

- Có thể đi công tác tỉnh ngắn ngày.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh và bán hàng.

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Am hiểu về lĩnh vực thể thao, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng thể thao, phụ kiện thể thao,... là một lợi thế

- Năng động, hoà đồng không ngại chia sẻ.

Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng, quyền lợi hấp dẫn

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động

-Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục khách hàng.

- Phát triển kỹ năng bán hàng, giải quyết vấn đề.

-Thu nhập : 8.500.000- 12.000.000vnd { Lương bao gồm lương cứng + lương hiệu quả + lương hỗ trợ (nếu có)}.

-Cơ hội trở thành trưởng nhóm kinh doanh , phó nhóm kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin