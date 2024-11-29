Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kouple làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kouple
- Hà Nội: D28
- 11 KĐT Geleximco, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm các công việc sale với các bên ký gửi hàng, B2B...
- Chịu trách nhiệm các công việc sale và quản lý bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada,Website, Tiktokshop....
- Tập hợp, theo dõi, đối soát doanh số và chi phí với các Sàn TMĐT và các đối tác vận chuyển
- Quản lý tồn kho kho hàng Online, lập các báo cáo tồn kho, bán hàng theo yêu cầu
- Chăm sóc, tư vấn khách hàng
- Làm việc với các đơn vị vận chuyển, đóng hàng
- Thúc đẩy doanh số và đạt mục tiêu doanh thu cho các kênh bán hàng.
- Nghiên cứu thị trường, đề xuất các sản phẩm, hàng hóa phù hợp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại sản phẩm Văn phòng phẩm, lưu niệm, mỹ phẩm..
Tại Công ty TNHH Kouple Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng doanh số theo KPI
- Đóng BHXH theo quy định
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sản phẩm dễ thương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kouple
