Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G3, Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettinbank Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu du học nghề, chuyển đổi bằng, lao động thời vụ, nghề bếp, lái xe… tại Đức

Tư vấn chương trình, lộ trình cá nhân hóa cho từng hồ sơ; hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quy trình

Theo dõi, chăm sóc học viên xuyên suốt: từ tư vấn ban đầu đến sau khi xuất cảnh

Phối hợp tổ chức sự kiện, livestream, buổi định hướng trực tiếp hoặc online

Làm việc cùng các bộ phận để đảm bảo tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ

Báo cáo hiệu suất, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn và tuyển sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê trong lĩnh vực giáo dục, lao động quốc tế

Giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống và truyền cảm hứng cho người khác

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, sales hoặc chăm sóc khách hàng

Tinh thần cầu tiến, chủ động, làm việc có trách nhiệm và kỹ năng teamwork tốt

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (7tr) + hoa hồng (2 – 20tr/HĐ hoặc tuỳ đơn hàng) + Thưởng

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Được đào tạo bài bản về thị trường Đức, kỹ năng nghề và nghiệp vụ tư vấn

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Tham gia team building, du lịch, hoạt động nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.