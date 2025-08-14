Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa G3, Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Viettinbank Vân Canh, Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu du học nghề, chuyển đổi bằng, lao động thời vụ, nghề bếp, lái xe… tại Đức
du học nghề, chuyển đổi bằng, lao động thời vụ, nghề bếp, lái xe… tại Đức
Tư vấn chương trình, lộ trình cá nhân hóa cho từng hồ sơ; hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quy trình
Tư vấn chương trình
Theo dõi, chăm sóc học viên xuyên suốt: từ tư vấn ban đầu đến sau khi xuất cảnh
Phối hợp tổ chức sự kiện, livestream, buổi định hướng trực tiếp hoặc online
Làm việc cùng các bộ phận để đảm bảo tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ
Báo cáo hiệu suất, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn và tuyển sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê trong lĩnh vực giáo dục, lao động quốc tế
Giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống và truyền cảm hứng cho người khác
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, sales hoặc chăm sóc khách hàng
Tinh thần cầu tiến, chủ động, làm việc có trách nhiệm và kỹ năng teamwork tốt

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (7tr) + hoa hồng (2 – 20tr/HĐ hoặc tuỳ đơn hàng) + Thưởng
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Được đào tạo bài bản về thị trường Đức, kỹ năng nghề và nghiệp vụ tư vấn
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Tham gia team building, du lịch, hoạt động nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EUPASS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, tổ 7, Tổ dân phố Tân Bình, Thị Trận Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

