Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng Thưởng tháng lương thứ 13 và lễ tết theo quy định Thưởng doanh số đạt được Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép... theo đúng luật lao động Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như khám sức khỏe, du lịch, team building... Môi trường làm việc trẻ, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển năng lực bản thân Được học hỏi các kiến thức chuyên sâu khi làm việc trực tiếp với các chuyên gia Được tha, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Liên hệ, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng được phân công phụ trách để chuyển đổi thành đơn hàng mới.
Khảo sát, làm việc cùng khách hàng nắm bắt hiện trạng, nhu cầu tư vấn dịch vụ năng lượng và biến đổi khí hậu.
Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ thầu, các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ, tham gia đấu thầu theo phân công.
Theo dõi quá trình triển khai, thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán với khách hàng và theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ theo phân công..
Tham gia triển khai các chương trình hội thảo cho các Doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý, các ngành kỹ thuật hoặc Quản lý năng lượng, kinh tế năng lượng.
Có kiến thức tổng hợp về Kinh tế xã hội, kinh doanh.
Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị tư vấn năng lượng là một lợi thế
2. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch
Tiếng Anh: có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.
Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng MS Office
3. Yêu cầu khác
Thái độ chủ động.
Hướng đến khách hàng.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

