Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm trang thiết bị y tế (vật tư tiêu hao)

- Tìm hiểu, phân tích thông tin khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ.

- Có thể đi công tác tỉnh, khai thác các gói thầu sở y tế Tỉnh.

- Hoa hồng kinh doanh hấp dẫn.

- Thời gian làm việc trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), sáng 7h30 - 11h45, chiều 13h15 - 17h00

-Giới Tính: Nam/Nữ

-Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng: Quản trị kinh doanh, ngoại thương (ưu tiên ngành Dược/Y tế/ Kỹ thuật hóa sinh/Điện tử y sinh/Trang thiết bị y tế

- Kinh Nghiệm từ 1-3 năm lĩnh vực trang thiết bị y tế

-Năng động, cầu tiến

-Chịu được áp lực công việc

-Có thể đi công tác

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu catalogue

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh