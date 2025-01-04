Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín
- Hồ Chí Minh:
- 100/53 Đường số 3, Phường 9 Quận Gò Vấp, TPHCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Tư vấn khách hàng về sản phẩm trang thiết bị y tế (vật tư tiêu hao)
- Tìm hiểu, phân tích thông tin khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng mới. Chăm sóc khách hàng cũ.
- Có thể đi công tác tỉnh, khai thác các gói thầu sở y tế Tỉnh.
- Hoa hồng kinh doanh hấp dẫn.
- Thời gian làm việc trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), sáng 7h30 - 11h45, chiều 13h15 - 17h00
-Giới Tính: Nam/Nữ
-Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng: Quản trị kinh doanh, ngoại thương (ưu tiên ngành Dược/Y tế/ Kỹ thuật hóa sinh/Điện tử y sinh/Trang thiết bị y tế
- Kinh Nghiệm từ 1-3 năm lĩnh vực trang thiết bị y tế
-Năng động, cầu tiến
-Chịu được áp lực công việc
-Có thể đi công tác
-Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu catalogue
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín
