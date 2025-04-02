Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vincem Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tìm kiếm khách hàng qua kênh telesales (data MKT đổ về hàng ngày)

Tư vấn các khóa học và giới thiệu cho khách hàng về chương trình học của trung tâm

Mời phụ huynh cho con tham gia học thử

Học về hệ thống E-learning của Trung tâm

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam/Nữ Công ty sẽ dào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm sẽ là 1 lợi thế Chăm sóc học viên qua điện thoại (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales mảng giáo dục);

· Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng...;

· Tư duy (Mindset):

· Yêu thích nghề chăm sóc khách hàng – dịch vụ khách hàng, suy nghĩ logic;

· Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

· Yêu thích & đam mê công việc tiếp xúc với khách hàng

· Kỹ năng:

· Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;

· Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

· Lương cứng: Trên 7 triệu VND

· Lương cứng không phụ thuộc doanh số

· Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding

· Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức ,môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi/ tuần

· Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13....

· Thời gian làm việc tại văn phòng trong tuần thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật)

