Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo quy định Hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và theo chế độ của công ty Được đào tạo về kỹ thuật để hiểu về sản phẩm Du lịch hè, teambuilding,... Có cơ hội thăng tiến cao, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng qua các kênh website, fanpage, facebook, zalo ...

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác hiện tại và tiềm năng

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng

- Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả công việc

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Giám đốc theo yêu cầu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, tư vấn bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc cao.

- Tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số

Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

