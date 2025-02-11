Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: full

- time, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước., Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tư vấn và bán hàng các sản phẩm mà công ty sản xuất và chế tạo như: Đồ gá, chi tiết máy, Băng tải băng chuyền, Máy tự động hóa công nghiệp, Linh kiện khuôn,...
- Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, tính dự toán và báo giá, làm hợp đồng, làm việc với các đối tác, các nhà máy của các doanh nghiệp FDI trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Quản lý đơn hàng PO, Contract, theo dõi đơn hàng, và kế hoạch giao hàng cho khách hàng.
- Tham gia hỗ trợ tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống có sẵn và mở rộng khách hàng mới.
- Lập kế hoạch công tác hàng tuần.
- Lên đơn hàng cung cấp chứng từ khách hàng yêu cầu.
- Theo dõi công nợ khách hàng và một số công viêc cấp trên giao.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết đọc bản vẽ và sử dụng phần mềm Autocad.
Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành Kinh Doanh/Kỹ thuật,Cơ khí, Công nghiệp, Điện tự động hóa.
Có trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí KỸ SƯ BÁN HÀNG/NHÂN VIÊN KINH DOANH ngành hàng Kỹ thuật cung cấp cho các Doanh nghiệp FDI.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh/Tiếng Nhật là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

