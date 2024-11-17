Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Kinh doanh phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp HCM, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng và xây dựng hệ thống Khách hàng tiềm năng,
Công ty có đội ngũ Marketing chuyên nghiệp hỗ trợ data Khách hàng tiềm năng, thưởng nóng với nguồn Khách hàng tự kiếm (thưởng không giới hạn).
Chăm sóc khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 - 29 tuổi và có đam mê ngành Công nghệ.
Có máy tính xách tay để làm việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm sales B2C hoặc B2B,...
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các Công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ,...

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000đ - 40.000.000đ (bao gồm lương cứng + Hoa hồng + Các khoản thu nhập khác,...)
Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Leader Kinh doanh, cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn trong Công ty.
Thưởng hoa hồng từ 3% - 15% tổng doanh thu.
Xét duyệt tăng lương 4 lần/năm.
Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.
Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng,Year End Party hoặc du lịch hằng năm.
Được Training nâng cao kinh nghiệm bán hàng.
Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nova Evergreen, Số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

