Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng cuối năm. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/linh kiện điện.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Am hiểu về thị trường thiết bị/linh kiện điện là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

