Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển nguồn khách hàng mới rồi từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ

- Chi tiết công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo chi tiết, bài bản

- Có kĩ năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát

- Có sức khỏe tốt, biết lái xe ô tô

- Trung thực, nhiệt tình.

Tại Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5 triệu, lương Doanh Số từ 15- 25 triệu

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty .

- Được đi du lịch hàng năm và hưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin