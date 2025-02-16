Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển nguồn khách hàng mới rồi từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ
- Chi tiết công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo chi tiết, bài bản
- Có kĩ năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát
- Có sức khỏe tốt, biết lái xe ô tô
- Trung thực, nhiệt tình.

Tại Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5 triệu, lương Doanh Số từ 15- 25 triệu
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty .
- Được đi du lịch hàng năm và hưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Công Ty TNHH Kính Mắt Ánh Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Số 1, Ngõ 120 Đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

