Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương tháng 13, du lịch hàng năm, teambuilding, sinh nhật, lễ, Tết... Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi., Huyện Thanh Trì

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và bán hàng các sản phẩm dụng cụ điện cầm tay thương hiệu Benyu, Bentec, Techmac, Trava...cho khách hàng Nhà phân phối và Đại lý.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới.

Thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mãi của công ty.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành máy và dụng cụ cầm tay.

Lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất chiến lược bán hàng.

Thực hiện các công việc kinh doanh khác do quản lý phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan. Không có kinh nghiệm được đào tạo trước khi bắt đầu chính thức. (Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng tốt nghiệp).

Kỹ năng giao tiếp tốt; Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc tốt.

Nhiệt tình, năng động, hoạt bát, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

Nhanh nhẹn, trung thực và đam mê với công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng đi công tác khi cần thiết.

Nam; Tuổi 22-35.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

