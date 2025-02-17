Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
- Hà Nội: 9 triệu + doanh số
- Tổng thu nhập 17
- 20 triệu
- Nghỉ lễ theo quy định
- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.
- Đóng bảo hiểm, được hưởng đầy đủ chế độ của NLD theo luật sau khi kí hợp đồng chính thức.
- Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ cho công việc
- Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
-Tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Quản lý khách hàng và trao đổi thông tin với khách hàng khi cần
- Đi thị trường các khu vực được giao
- Tìm kiếm, xây dựng đại lý mới trên địa bàn (quận/huyện) của mình
- Quản lý, chăm sóc hệ thống đại lý: báo giá và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty, xử lý các vấn đề liên quan với khách hàng về sản phẩm
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong trong lĩnh vực sale thị trường
( Biết tiếng Trung là một lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
