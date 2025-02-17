Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9 triệu + doanh số

- Tổng thu nhập 17

- 20 triệu

- Nghỉ lễ theo quy định

- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.

- Đóng bảo hiểm, được hưởng đầy đủ chế độ của NLD theo luật sau khi kí hợp đồng chính thức.

- Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ cho công việc

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Hà Đông