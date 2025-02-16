Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
- Hà Nội: Đóng bảo hiểm xã hội khi vào chính thức Phụ cấp ăn trưa Lương tháng thứ 13, thưởng quý, lễ, tết Du lịch quốc tế 20 ngày nghỉ phép/năm Trà chiều, trà sữa Và các phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Mở rộng quy mô, APAL tuyển dụng Nhân viên kinh doanh:
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải
Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.
Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ
Báo cáo kinh doanh theo quy định
Hỗ trợ và thu hồi công nợ
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu
Thiện chiến. Không ngại khổ, ngại khó
Yêu cầu chung:
Độ tuổi: 21 – 24 tuổi. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Học các ngành nghề kinh tế, logistics, ... hoặc các ngành nghề có liên quan khác
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
