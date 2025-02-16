Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đóng bảo hiểm xã hội khi vào chính thức Phụ cấp ăn trưa Lương tháng thứ 13, thưởng quý, lễ, tết Du lịch quốc tế 20 ngày nghỉ phép/năm Trà chiều, trà sữa Và các phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Mở rộng quy mô, APAL tuyển dụng Nhân viên kinh doanh:

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải

Tư vấn các giải pháp tối ưu nhất liên quan đến: dịch vụ vận chuyển, thời gian, giá cước qua việc xác định yêu cầu của khách hàng.

Kí kết hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ theo dõi vận chuyển hàng hóa thông báo tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng: duy trì và thiết lập mối quan hệ

Báo cáo kinh doanh theo quy định

Hỗ trợ và thu hồi công nợ

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Đam mê kinh doanh, nỗ lực làm giàu

Thiện chiến. Không ngại khổ, ngại khó

Yêu cầu chung:

Độ tuổi: 21 – 24 tuổi. Đồng ý nhận các bạn chưa tốt nghiệp nhưng đã hoàn thành việc học trên trường có thể đi làm full thời gian.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Học các ngành nghề kinh tế, logistics, ... hoặc các ngành nghề có liên quan khác

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 50 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin