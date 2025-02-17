Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Smart BKG
- Hà Nội: Số 217 Khu dịch vụ Đồng Mới, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-
Lập kế hoạch tiếp cận, tạo mối quan hệ và khai thác hệ thống khách hàng mới, tăng độ phủ thị trường, theo kế hoạch kinh doanh đã được Trưởng phòng/ Giám đốc phê duyệt.
-
Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ. Thường xuyên giao lưu tương tác tạo mối quan hệ với khách hàng.
-
Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mại của Công ty đề ra tới khách hàng mình quản lý.
-
Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu, nắm bắt sản phẩm, cơ chế chính sách của các đối thủ. Thu thập ý kiến khách hàng để có những đề xuất kịp thời.
-
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm để đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng. Đảm bảo việc tư vấn và chuyển giao cho khách hàng hiểu rõ các chính sách và quyền lợi của mình đối với công ty 6 Quản lý và chịu trách nhiệm về doanh số, công nợ của khách hàng mình phụ trách, cũng như các thông tin khác của khách hàng.
-
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kiến thức và hiểu biết về kinh doanh
2. Kinh nghiệm
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. Kỹ năng - Có năng lực và uy tín tổ chức, quản lý, điều hành
- Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát kế hoạch
- Ngoại giao và ứng xử, giao tiếp tốt - Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt
- Khả năng chịu áp lực công việc cao
4. Phẩm chất đạo đức - Nhiệt tình, chăm chỉ - Trung thực, thật thà - Có tinh thần trách nhiệm
Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cơ bản 9 - 20 triệu + Thưởng lên đến 3.5%/doanh thu (Tổng thu nhập không giới hạn).
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí, chi phí tiếp khách,....
- Được đào tạo bổ sung các kỹ năng và có nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: giờ hành chính & theo kế hoạch công việc
- Đầy đủ các chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch,..... theo quy định của nhà nước và công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, sẻ chia
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Smart BKG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
