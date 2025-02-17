Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch tiếp cận, tạo mối quan hệ và khai thác hệ thống khách hàng mới, tăng độ phủ thị trường, theo kế hoạch kinh doanh đã được Trưởng phòng/ Giám đốc phê duyệt.

Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ. Thường xuyên giao lưu tương tác tạo mối quan hệ với khách hàng.

Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mại của Công ty đề ra tới khách hàng mình quản lý.

Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu, nắm bắt sản phẩm, cơ chế chính sách của các đối thủ. Thu thập ý kiến khách hàng để có những đề xuất kịp thời.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm để đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng. Đảm bảo việc tư vấn và chuyển giao cho khách hàng hiểu rõ các chính sách và quyền lợi của mình đối với công ty 6 Quản lý và chịu trách nhiệm về doanh số, công nợ của khách hàng mình phụ trách, cũng như các thông tin khác của khách hàng.