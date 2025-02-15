Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE
- Hà Nội: Lương cừng từ 8
- 12tr ( trao đổi khi pv, tùy theo năng lực của ứng viên) Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn theo năng lực. Được đào tạo bài bản, hỗ trợ phát triển kỹ năng. Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng trong nước.
Đàm phán, tư vấn sản phẩm và ký kết hợp đồng.
Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình hợp tác.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực keo silicone, phụ kiện cửa nhôm kính.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI