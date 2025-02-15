Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cừng từ 8 - 12tr ( trao đổi khi pv, tùy theo năng lực của ứng viên) Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn theo năng lực. Được đào tạo bài bản, hỗ trợ phát triển kỹ năng. Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng trong nước.

Đàm phán, tư vấn sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình hợp tác.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo tiến độ kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực keo silicone, phụ kiện cửa nhôm kính.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê kinh doanh, tư duy chủ động.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI SHUNHE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.