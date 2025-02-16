Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Phụ trách mục tiêu doanh số cá nhân về dịch vụ bảo trì và thay thế phụ tùng;
Chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng;
Lập các tài liệu kinh doanh (báo giá, dự thảo hợp đồng, văn bản chính thức liên quan đến kinh doanh ...);
Theo dõi tình hình công nợ và hỗ trợ phòng Kế toán đẩy nhanh việc thanh toán của khách hàng;
Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý;
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 21-40, trình độ Đại học trở lên;
Thành thạo máy tính văn phòng;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; có kỹ năng xử lý tình huống;
Sẵn sàng học hỏi, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;
Trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực, thưởng hoa hồng kinh doanh;
Phụ cấp xăng xe, điện thoại; Hỗ trợ xe công ty, thẻ taxi, grab cho mục đích công việc;
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh, đánh giá điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h -17h;
Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật (BHXH đóng full lương);
Được tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn; khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn đầy đủ: du lịch, hội thao, thưởng lễ tết...;
Cơ hội phát triển chuyên môn, kĩ năng thông qua các chương trình đào tạo theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
