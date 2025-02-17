Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội phát triển bản thân và học hỏi kiến thức mới Được training liên tục cùng Coach Duy Nguyễn Học miễn phí các chương trình đào tạo của học viện NSG Tạo điều kiện phát triển thương hiệu cá nhân trong cộng đồng. Các chế độ khác theo Quy định pháp luật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu & định hướng của học viên qua điện thoại
Liên hệ warm-call với khách hàng khi khách hàng liên hệ/đăng ký
Đưa ra giải pháp cho khách hàng khi cần thiết
Quản lý dữ liệu & thu thập thông tin khách hàng trên CRM
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán.
Phối hợp với team marketing đánh giá hiệu quả công việc.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên trong quá trình học tập
Làm báo cáo công việc hằng ngày & hằng tuần & hằng tháng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Chủ động trong công việc và không ngừng học hỏi, đưa ra sáng kiến trong công việc
Có kinh nghiệm bán hàng mảng giáo dục, đào tạo là 1 lợi thế
Giọng nói dễ nghe, biết cách phân tích, xử lý tình huống, khai thác tâm lý, vấn đề
Yêu thích, đam mê công việc sales, tư vấn khách hàng
Có định hướng rõ ràng, lâu dài
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

