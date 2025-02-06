Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25k/ngày, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của công ty tới các khách hàng quốc tế.
• Cập nhật xu hướng thị trường quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh của công ty.
• Bán các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng quốc tế của công ty.
• Tìm kiếm các cơ hội nâng cao doanh số cho công ty và tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng: Duy trì các tương tác với các khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cũng như các cơ hội kinh doanh mới.
• Tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội chợ và hội nghị bán hàng quốc tế.
• Đóng góp các sáng kiến bán hàng sáng tạo và áp dụng chúng để nâng cao doanh số.
• Thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu hoặc liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh quốc tế hoặc xuất nhập khẩu.
• Tiếng Anh thành thạo. Biết thêm tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức, Pháp, v.v... là điểm cộng.
• Quen thuộc với thị trường quốc tế, hiểu biết về luật thương mại, hải quan, Logistics và thanh toán quốc tế.
• Kỹ năng phán đoán và ra quyết định.
• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
• Có tư duy sáng tạo, nhạy bén trong công việc. Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc độc lập cũng như hợp tác theo team.
• Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
• Biết lái xe và có bằng từ B2 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

