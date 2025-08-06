Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
16 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: đường Trường Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ lâu dài
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Tiếng trung giao tiếp(nếu có)
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Có hiểu biết về các mặt hàng vải dệt kim

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20- 25 triệu+ hoa hồng
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 298 Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

