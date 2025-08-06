Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
16 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: đường Trường Lâm, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ lâu dài
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ, tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Tiếng trung giao tiếp(nếu có)
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Có hiểu biết về các mặt hàng vải dệt kim
Tiếng trung giao tiếp(nếu có)
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Có hiểu biết về các mặt hàng vải dệt kim
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 20- 25 triệu+ hoa hồng
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI