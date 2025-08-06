Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 16 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: đường Trường Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng

Giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ lâu dài

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tiếng trung giao tiếp(nếu có)

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Có hiểu biết về các mặt hàng vải dệt kim

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20- 25 triệu+ hoa hồng

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC

