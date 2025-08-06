Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tổ chức, quản lý hoạt động ghi chép sổ sách kế toán của Công ty.

- Thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong việc ghi nhận và báo cáo số liệu tài chính.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu của các kế toán phần hành.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện của các kế toán phần hành tuân thủ theo quy định của Phòng Kế Toán & Công ty.

- Quản lý & thực hiện việc nhập kho, chi phí, xuất hóa đơn, thu hồi công nợ.

- Quản lý & thực hiện hợp đồng mua hàng, bán hàng, hợp đồng vay.

- Hạch toán các bút toán tổng hợp hàng tháng.

- Kiểm tra, soát xét các tài khoản kế toán, đảm bảo số liệu kế toán chính xác và hợp lý.

- Liên hệ với Ngân hàng & các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu công việc.

- Tính toán giá thành sản phẩm theo phương pháp phù hợp (thực tế, định mức, kế hoạch,...) và đảm bảo tính chính xác của giá thành.

- Phân tích biến động chi phí sản xuất và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí.

- Theo dõi nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

- Kiểm soát định mức sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.

- Đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách kế toán để đảm bảo tính chính xác của tồn kho.

- Lập và Hợp nhất BCTC hàng tháng, quý, và năm theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

2. Quản lý thuế và kiểm soát tuân thủ quy định pháp luật:

- Thực hiện kê khai, quyết toán, nộp thuế các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...) đúng hạn và đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét việc tuân thủ các quy định về thuế, đề xuất các phương án tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

- Làm việc và phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo thống kê theo quy định.

3. Kiểm soát tài chính nội bộ & hỗ trợ kiểm toán:

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, đảm bảo hợp lệ, hợp pháp theo quy định.

- Theo dõi, phân tích, kiểm soát chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

- Đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả tài chính và kế toán cho công ty.

- Hỗ trợ kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, đặc biệt là trong ngành thương mại & sản xuất Dược phẩm hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên biết hợp nhất báo cáo tài chính.

- Am hiểu chuẩn mực kế toán, quy định về thuế, lập báo cáo tài chính và phân tích chi phí sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Thưởng, đảm bảo an sinh (BHXH, BHYT)

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định

- Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định

2. Môi trường làm việc :

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân, anh chị em đồng nghiệp thân thiện.

- Du lịch.

- Khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết

3. Cơ hội phát triển bản thân :

- Được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng sống khác.

- Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên

- Đề bạt thăng chức, tăng lương, hợp tác phát triển kinh doanh khi đủ điều kiện.

