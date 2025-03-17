Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phẩn công nghệ PayME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152 - 160 đường B2, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Chịu trách nhiệm phát triển mảng đối tác chiến lược là các top brand trong các lĩnh vực fintech, logistics, finance, ecommerce, f&b,… cho dự án cung cấp các giải pháp thanh toán, Ví điện tử.

Đã có sẵn kinh nghiệm, khai tác, mở rộng mối quan hệ và duy trì quan hệ với các đối tác lớn, đưa ra những giải pháp nhằm mang lại hiệu quả mô hình kinh doanh cho đối tác.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ đối tác ký hợp đồng.

Làm việc với các phòng ban nội bộ để xúc tiến quá trình kết nối với đối tác và lên kế hoạch triển khai sau kết nối Chịu trách nhiệm chăm sóc đối tác và là đầu mối chính tiếp nhận xử lý hoặc hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đối tác hợp tác với công ty.

Thực hiện các tác vụ hỗ trợ, các công việc khác theo yêu cầu và phân công của Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Tài chính / Kinh tế / Ngân hàng.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm cho việc phát triển Partners/ Merchants, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các công ty Ví điện tử, Thương mại điện tử, Giải pháp tích hợp.

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác; khả năng thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ.

Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác doanh nghiệp lớn là lợi thế.

Tại Công ty cổ phẩn công nghệ PayME Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành thành viên của PayME với chế độ, phúc lợi phù hợp theo năng lực và hiệu quả công việc:

Mức lương cứng từ 20 -30M + commission, cạnh tranh theo đúng năng lực, review tăng lương hằng năm.

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

Trang bị máy tính, công cụ làm việc phục vụ nhu cầu công việc

Chính sách công đoàn đầy đủ, quà tặng các dịp lễ Tết…

Hoạt động Team building, Company trip hằng năm

Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe PayME care do Bảo Việt cung cấp được thiết kế riêng cho CBNV ( áp dụng khi ký hợp đồng chính thức )

