Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TT16 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh - Đồng Nai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực thi kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển khu vực kinh doanh được chỉ định bởi cấp trên trực tiếp.

Chăm sóc khách hàng hiện tại và hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến chiến lược kinh doanh

Tham mưu cho cấp trên trực tiếp những thông tin về khách hàng, sản phẩm theo xu hướng thị trường và thông tin về ngành hàng.

Thời gian làm việc: từ T2-T7 (8:30AM - 5:30PM), nghỉ 2 ngày T7/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh kênh GT (B2B) ( ngành hàng FMCG/FnB), sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều

Giao tiếp trôi chảy và có sự thuyết phục, ưu tiên hiểu biết về thị trường tại khu vực ứng tuyển

Tính cách trung thực, chịu khó và cầu tiến; Tác phong lịch sự và nói chuyện dễ nghe

Có khả năng tổng hợp số liệu báo cáo và phân tích là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về BHXH, nghỉ phép, nghỉ Tết, Lễ... khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Làm việc trong môi trường thân thiện và hòa đồng

Có cơ hội học hỏi và phát triển khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng

