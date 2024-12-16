Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- TT16 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Đồng Nai, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực thi kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển khu vực kinh doanh được chỉ định bởi cấp trên trực tiếp.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến chiến lược kinh doanh
Tham mưu cho cấp trên trực tiếp những thông tin về khách hàng, sản phẩm theo xu hướng thị trường và thông tin về ngành hàng.
Thời gian làm việc: từ T2-T7 (8:30AM - 5:30PM), nghỉ 2 ngày T7/tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh kênh GT (B2B) ( ngành hàng FMCG/FnB), sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều
Giao tiếp trôi chảy và có sự thuyết phục, ưu tiên hiểu biết về thị trường tại khu vực ứng tuyển
Tính cách trung thực, chịu khó và cầu tiến; Tác phong lịch sự và nói chuyện dễ nghe
Có khả năng tổng hợp số liệu báo cáo và phân tích là một lợi thế
Giao tiếp trôi chảy và có sự thuyết phục, ưu tiên hiểu biết về thị trường tại khu vực ứng tuyển
Tính cách trung thực, chịu khó và cầu tiến; Tác phong lịch sự và nói chuyện dễ nghe
Có khả năng tổng hợp số liệu báo cáo và phân tích là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về BHXH, nghỉ phép, nghỉ Tết, Lễ... khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên
Làm việc trong môi trường thân thiện và hòa đồng
Có cơ hội học hỏi và phát triển khả năng của bản thân
Làm việc trong môi trường thân thiện và hòa đồng
Có cơ hội học hỏi và phát triển khả năng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI