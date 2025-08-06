Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng mới;
Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng;
Đi thị trường, công tác, gặp khách hàng theo lịch hẹn;
Cập nhật các thông tin của đối thủ về sản phẩm, thị trường để nắm bắt kịp thời; Đề xuất phương án và báo cáo cho Ban giám đốc;
Báo cáo công việc theo ngày cho Ban giám đốc;
Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc, HĐQT.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh Tế - ĐH Quốc gia Hà Nội…, Ưu tiên các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, thương mại, marketing…;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực xây dựng/ vật liệu xây dựng/ cấu kiện bê tông…;
Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên;
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, quyết đoán.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 40M/tháng (Lương cứng + Doanh số); Phụ cấp bữa trưa, vé gửi xe…;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến;
Xét tăng lương một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty: 3- 10%/ năm;
Thưởng tháng lương thứ 13 và hiệu quả kinh doanh cuối năm của Tập đoàn;
Du lịch, nghỉ mát hàng năm;
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dự án điện rác Bắc Giang, đường bên Trại, thôn Lò, PhườngTân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

