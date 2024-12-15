Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA
- Hồ Chí Minh: 5
- 7 Nguyễn Huy Tưởng, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, bán hàng các sản phẩm laptop, bàn phím cơ, ghế công thái học,...theo nhu cầu cho khách đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng
Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các vấn đề gặp phải về sản phẩm, dịch vụ sau khi bán
Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh sản phẩm theo tiêu chuẩn của cửa hàng
Đóng gói, lắp đặt, cài đặt, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng khi được yêu cầu
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam, ngoại hình khá, cao từ 1m65, độ tuổi từ 20-30
Có kiến thức về Laptop, phần cứng, phần mềm
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng, xử lý tình huống
Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu thị
Làm việc 6 ngày/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn
Thưởng các ngày lễ, Tết
Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
