Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 - 7 Nguyễn Huy Tưởng, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, bán hàng các sản phẩm laptop, bàn phím cơ, ghế công thái học,...theo nhu cầu cho khách đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng

Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các vấn đề gặp phải về sản phẩm, dịch vụ sau khi bán

Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh sản phẩm theo tiêu chuẩn của cửa hàng

Đóng gói, lắp đặt, cài đặt, vận chuyển sản phẩm cho khách hàng khi được yêu cầu

Các công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bán hàng laptop, đồ công nghệ từ 1 năm

Giới tính Nam, ngoại hình khá, cao từ 1m65, độ tuổi từ 20-30

Có kiến thức về Laptop, phần cứng, phần mềm

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng, xử lý tình huống

Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu thị

Làm việc 6 ngày/tuần

Quyền Lợi

Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu

Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn

Thưởng các ngày lễ, Tết

Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

