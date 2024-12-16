Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 149 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Công ty chuyên phân phối và cung cấp Máy, Mực, Linh kiện photocopy + in hàng đầu tại Việt Nam.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt
- Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

