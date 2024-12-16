Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 149 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Công ty chuyên phân phối và cung cấp Máy, Mực, Linh kiện photocopy + in hàng đầu tại Việt Nam.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt
- Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lan
