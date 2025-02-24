Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
- Hà Nội: Văn phòng đại diện DNP Holding tại Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
• Giới thiệu và tư vấn bán các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến gạch men/ống nhựa HDPE, uPVC và phụ kiện
• Tiếp cận, chăm sóc KH theo tệp Khách hàng đã được phân công.
• Tìm kiếm và phát triển Dự án mới/Khách hàng tiềm năng là các CĐT bất động sản dân dụng, khu công nghiệp và các TVTK MEP.
• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
• Đàm phán, tổ chức ký kết hợp đồng với khách hàng
• Kiểm tra, đốc thúc thu hồi công nợ
• Tổng hợp, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dòng sản phẩm mình quản lý
• Thực hiện công tác báo cáo tuần, tháng cho cán bộ quản lý trực tiếp
• Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có hiểu biết, kinh nghiệm kinh doanh vật tư, thiết bị ngành nước khác hoặc vật liệu xây dựng là một lợi thế
• Có khả năng marketing, trình bày rõ ràng, thuyết trình tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
