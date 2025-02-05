Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Giám sát hoạt động hàng ngày và dẫn dắt nỗ lực mở rộng công ty trong cả kênh thương mại hiện đại (MT) và thương mại truyền thống (GT).
Phát triển các tài khoản khách hàng hiện có, bao gồm Emart, King Food Mart, Gengsai, Big C, và các đối tác khác, đồng thời tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác mới.
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.
Cung cấp sự lãnh đạo vững chắc cho đội ngũ nhân viên và duy trì mối quan hệ xuất sắc với khách hàng và đối tác.
Phát triển và thực hiện chiến lược bán hàng để tăng cường độ phủ thị trường và tăng doanh thu.
Giám sát xu hướng thị trường, phân tích hoạt động của đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.
Quản lý ngân sách, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ để đạt được mục tiêu doanh số và kinh doanh.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm mở rộng kênh phân phối ở cả thị trường GT và MT.
Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo mạnh mẽ để quản lý hiệu quả đội ngũ và khách hàng.
Khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh thành công.
Kinh nghiệm đàm phán và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác quan trọng.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, hướng đến mục tiêu.
Tiếng Anh thành thạo.

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi khác:
Thử việc 2 tháng 100% lương, thưởng thực đạt.
Được đào tạo chuyên sâu và tham gia các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng training/coaching, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm
Được đánh giá thành tích & năng lực hàng năm để nâng bậc lương
Cơ hội làm việc tại tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, được tập trung phát triển lâu dài bởi các chương trình phát triển nhân sự của Unilever. Việc làm vẫn được đảm bảo trong các trường hợp xấu (Covid-19, suy thoái kinh tế...)
Kí hợp đồng chính thức và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN, lương tháng 13...
Chính sách phúc lợi hấp dẫn khác: các gói sức khỏe Covid-19, chương trình team-building hàng năm, YEP, tiền thưởng đầu năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111A pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

