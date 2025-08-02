Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
- Hà Nội: R2
- Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng tư vấn khách hàng và doanh số của nhân viên hàng ngày.
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team; Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.
Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.
Những Yêu Cầu Công Việc
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mảng Sale chat mess online, trực page
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong bán hàng.
Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản : Excel, Word.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Đóng bảo hiểm xã hội
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Chế độ thâm niên, nghỉ lễ tết
Tham gia party thường niên, du lịch... cùng công ty.
Thưởng tháng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
