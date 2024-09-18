Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 67A Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Exchange Planning Manager (XPM), Trưởng Nhóm Kinh Doanh
1. Xây dựng và phát triển đội nhóm: 60%
2. Quản lý hoạt động kinh doanh: 20%
3. Phát triển nhân sự: 20%
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 26 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng.
- Có kinh nghiệm quản lý/giám sát nhóm là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình/tháng: 30.000.000 – 40.000.000VND.
- Thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
