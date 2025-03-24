Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Phú Thọ thu nhập 5 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL
Mức lương
5 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- 247 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 18 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Xây dựng data khách hàng
Tư vấn dịch vụ về sản phẩm
Chăm sóc lại các khách hàng cũ
Với Mức Lương 5 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp xúc với môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
