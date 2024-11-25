Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà An Hưng Building, 85 - 87 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Kinh doanh phần mềm

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công Ty cung cấp.

• Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng cùng ngành và thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).

• Trực tiếp thực hiện, ký kết hợp đồng với Khách Hàng, theo dõi, nghiệm thu dịch vụ.

• Hỗ trợ nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

• Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

• Theo dõi, nhận thông tin khách hàng từ các nguồn: Phòng marketing, hotline, fanpage facebook, ...

• Tham gia các hội thảo, sự kiện do công ty tổ chức hoặc các hội thảo tương tự...

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ Cao đẳng, Đại Học.

• Kinh nghiệm trên 3 tháng đối với lĩnh vực công nghệ & trên 6 tháng đối với các lĩnh vực khác

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

• Thúc đẩy kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B).

• Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết, ham học hỏi.

•Ứng viên có laptop, xe máy.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản hàng tháng: 6,000,000 – 10,000,000đ (NET)

• Hoa hồng kinh doanh (5 – 25%) trên tổng giá trị hợp đồng ký kết được tùy từng dịch vụ + hoa hồng trading (nếu có).

• Thu nhập trung bình hàng tháng của Sales: 15,000,000 – 20,000,000đ – Thu nhập không giới hạn.

• Thưởng theo Quý, thưởng cuối năm, thưởng theo thành tích mỗi tháng (The Best Seller)

• Đặc biệt: Vì tính chất sản phẩm, bạn sẽ có thêm khoản thu nhập hoa hồng thụ động lũy kế theo từng tháng dựa vào Doanh thu từ sản lượng cước Voice – sản phẩm Omicall.

• Làm việc trong môi trường công nghệ thông tin hiện đại, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao.

• Giá trị hợp đồng cao, chính sách hoa hồng hấp dẫn theo từng hợp đồng, nhận thưởng tháng/quý/năm theo doanh số đạt KPI.

• Được đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm/dịch vụ công nghệ thông tin của công ty.

• Được định hướng, tiếp cận và học hỏi các kiến thức trong ngành VoIP; được thu thập kiến thức và quan hệ rộng trong ngành, làm tiền đề cho sự nghiệp sau này.

• Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, Team Building, du lịch theo quý, năm của công ty và Team.

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép năm, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước.

• Môi trường làm việc 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp.

• Cá nhân có thành tích xuất sắc và kỹ năng quản lý tốt có cơ hội được bổ nhiệm thành Team Leader trong vòng 6 tháng, và cơ hội thăng tiến cao hơn trong môi trường Tập đoàn Công nghệ hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

