Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Golden Palm, 21 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 10000, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
và chốt đơn
-
Care đơn:
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích công việc kinh doanh, yêu tiền
-
- Có laptop
- Có kinh nghiệm là một ưu thế, tốt nghiệp bằng cấp liên quan đến ngành kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ khách hành,…( Không bắt buộc vì đây là thông tin để deal lương BLĐ công ty)
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến cao
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8tr - 15tr +% Doanh số + % Hoa Hồng
- Cuối năm nhận tháng lương thứ 13 ( Doanh só hoa hồng nhận 15 hàng tháng + Kỉ lục ngày, tuần, tháng… )
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp dễ tính, khuyến khích tinh thần sang tạo, đổi mới và có gian phát triển cho mỗi cá nhân;
- Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;
- Voucher mua các sản phẩm tại Alifaco dành cho thành viên nội bộ.
- Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng nămvà các chương trình văn hóa sôi động của công ty;
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (8h15 – 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
