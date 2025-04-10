Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Tòa Handico Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm QR, POS của VNPT EPAY;
Triển khai và thực hiện bán các dịch vụ thanh toán của công ty cho khách hàng;
Khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường đề xuất các cải tiến cho dịch vụ phù hợp yêu cầu khách hàng;
Hỗ trợ và chăm sóc trực tiếp khách hàng;
Là đầu mối của Công ty trong việc tiếp xúc với các nhóm khách hàng;
Phối hợp triển khai các chương trình Marketing, xúc tiến bán hàng;
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh;
Làm báo cáo kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm;
Đề xuất các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về lĩnh vực trung gian thanh toán, đặc biệt là hiểu biết về sản phẩm POS/QR;
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh doanh sản phẩm về POS, có kinh nghiệm làm các chuỗi;
Có kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao trong công việc;
Nhiệt huyết, ham học hỏi;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc;
Khả năng giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh tốt là một lợi thế;
Thành thạo các công cụ Microsoft office (Excel, Word, Power Point).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương base tốt giao động từ 15tr-20tr/tháng + Hoa hồng tương xứng với năng lực và đóng góp;
Mức lương base tốt giao động từ 15tr-20tr/tháng + Hoa hồng
Lương tháng 13 và các khoản thưởng Lễ Tết;
Đánh giá tăng lương 1 lần/năm;
Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đi lại, công tác… theo yêu cầu công việc;
Các khoản thưởng khác (thưởng quý, thưởng năm) sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty;
Làm việc Thứ 2-6, 8h30-17h30;
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước;
Được mua bảo hiểm PTI và chế độ khám sức khỏe chuyên sâu định kỳ 1 lần/năm;
Được tham gia các hoạt động của công ty: Happy Hour, Teambuilding, Company Trip, Year End Party, Sinh nhật Công ty với chất lượng 5 sao;
Được tham gia các CLB thể thao của công ty: CLB Đá bóng, Bóng bàn, Bi lắc…;
Được hưởng ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên khi mua hàng của Samsung, LG (đối tác của VNPT EPAY);
Môi trường làm việc quốc tế, phát huy được năng lực tiếng Anh và tiếng Hàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Handico Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

