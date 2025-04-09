Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển các hoạt động kinh doanh trong khu vực tự chọn.

Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối sản phẩm trong khu vực.

Lập kế hoạch bán hàng tốt, lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng. Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Tham gia hướng dẫn đào tạo về kiến thức sản phẩm cho đại diện nhà phân phối.

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: THPT trở lên.

Trên 1 năm kinh nghiệm làm Sales kênh GT.

Có kinh nghiệm về sản phẩm sữa là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập.

