Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội - Ba Đình, Hà Nội - Nam Từ Liêm, Hà Nội - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, khảo sát và tiếp cận các dự án mới, tiềm năng, báo cáo lên cấp trên.

- Lập danh sách khách hàng, thông tin dự án và báo cáo cho cấp trên.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc liên quan như lập báo giá, soạn thảo hợp đồng, v.v.

- Đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Công ty vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Yêu cầu công việc:

- Giới tính: Nam/Nữ ( ~ 35 tuổi )

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

- Giao tiếp được bằng tiếng Anh.

- Có bằng lái xe ô tô.

- Tính cách cởi mở, linh hoạt.

- Có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (8:30 – 17:30), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật mỗi tháng.

- Được công ty cung cấp xe để đi gặp khách hàng.

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và công ty.

- Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7.

- Thưởng theo quý sau khi đánh giá chỉ tiêu doanh số.

- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng 13.

- Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

