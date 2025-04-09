Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

- Ba Đình, Hà Nội

- Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Tìm kiếm, khảo sát và tiếp cận các dự án mới, tiềm năng, báo cáo lên cấp trên.
- Lập danh sách khách hàng, thông tin dự án và báo cáo cho cấp trên.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan như lập báo giá, soạn thảo hợp đồng, v.v.
- Đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Yêu cầu công việc:
- Giới tính: Nam/Nữ ( ~ 35 tuổi )
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
- Giao tiếp được bằng tiếng Anh.
- Có bằng lái xe ô tô.
- Tính cách cởi mở, linh hoạt.
- Có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (8:30 – 17:30), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật mỗi tháng.
- Được công ty cung cấp xe để đi gặp khách hàng.
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và công ty.
- Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Thưởng theo quý sau khi đánh giá chỉ tiêu doanh số.
- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng 13.
- Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

