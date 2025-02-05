Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản ở giỏ hàng chung với tất cả các mảng: Chung cư, biệt thự, nhà phố, nghỉ dưỡng, shophouse, đất nền...(Ứng viên có thể lựa chọn mảng sở trường của mình)
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân
Làm việc tại hội sở toà nhà Đất Xanh
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phương tiện và công cụ làm việc: Điện thoại, laptop, xe máy
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản
Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 5.000.000 đ/tháng + phụ cấp cơm 730.000 đ/tháng
Lương chính thức từ: 8.000.00 - 20.000.000 đ/tháng
Hoa hồng: từ 2% - 3.5% / giao dịch
Thưởng nóng: 20 triệu – 80 triệu đồng/ sản phẩm.
Hỗ trợ 100% chi phí thi Chứng Chỉ Môi Giới BDS
Được cung cấp phần mềm gọi điện thoại khách hàng miễn phí
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng.
Thưởng hiệu quả làm việc năm lên đến 12 tháng lương.
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo Hiểm Sức Khỏe và Tai Nạn.
Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty như: Thưởng lễ 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng Tết dương lịch,...
Các khoản phúc lợi vui chơi: Team Buliding, Happy Night, Happy Day, Ngày hội gia đình, Tổ chức sinh nhật, Quà tặng 8/3, Quà tặng 20/10, Quà tặng Quốc tế đàn ông,.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
