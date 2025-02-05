Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản ở giỏ hàng chung với tất cả các mảng: Chung cư, biệt thự, nhà phố, nghỉ dưỡng, shophouse, đất nền...(Ứng viên có thể lựa chọn mảng sở trường của mình)

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân

Làm việc tại hội sở toà nhà Đất Xanh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phương tiện và công cụ làm việc: Điện thoại, laptop, xe máy

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản

Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 5.000.000 đ/tháng + phụ cấp cơm 730.000 đ/tháng

Lương chính thức từ: 8.000.00 - 20.000.000 đ/tháng

Hoa hồng: từ 2% - 3.5% / giao dịch

Thưởng nóng: 20 triệu – 80 triệu đồng/ sản phẩm.

Hỗ trợ 100% chi phí thi Chứng Chỉ Môi Giới BDS

Được cung cấp phần mềm gọi điện thoại khách hàng miễn phí

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Thưởng hiệu quả làm việc năm lên đến 12 tháng lương.

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo Hiểm Sức Khỏe và Tai Nạn.

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty như: Thưởng lễ 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng Tết dương lịch,...

Các khoản phúc lợi vui chơi: Team Buliding, Happy Night, Happy Day, Ngày hội gia đình, Tổ chức sinh nhật, Quà tặng 8/3, Quà tặng 20/10, Quà tặng Quốc tế đàn ông,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin