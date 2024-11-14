Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4,ngõ 48,Nguyễn chánh, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến khách hàng nhằm thuyết phục họ mua hoặc đầu tư.
Mang về doanh thu cho doanh nghiệp.
Mang về doanh thu cho doanh nghiệp
Sau mỗi giao dịch bất động sản thành công, sales bất động sản sẽ nhận được hoa hồng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích công việc kinh doanh bán hàng, giao tiếp tốt
Có ngoại hình là một lợi thế.
Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + hoa hồng từ 2%- 3% /giao dịch + Thưởng nóng+Thưởng voucher.
Hỗ trợ Marketing 100% Đào tạo chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản về tư vấn, hỗ trợ xây dựng team và lãnh đạo
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Tham gia sự kiện, ảnh hưởng đến các chế độ Lễ tết, sinh nhật...
Được đào tạo bài, bản cầm tay chỉ việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 48 Nguyễn Chánh Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249328
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 61 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 61 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất