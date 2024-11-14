Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4,ngõ 48,Nguyễn chánh, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến khách hàng nhằm thuyết phục họ mua hoặc đầu tư.

Mang về doanh thu cho doanh nghiệp.

Sau mỗi giao dịch bất động sản thành công, sales bất động sản sẽ nhận được hoa hồng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu thích công việc kinh doanh bán hàng, giao tiếp tốt

Có ngoại hình là một lợi thế.

Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + hoa hồng từ 2%- 3% /giao dịch + Thưởng nóng+Thưởng voucher.

Hỗ trợ Marketing 100% Đào tạo chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản về tư vấn, hỗ trợ xây dựng team và lãnh đạo

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Tham gia sự kiện, ảnh hưởng đến các chế độ Lễ tết, sinh nhật...

Được đào tạo bài, bản cầm tay chỉ việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

