Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4,ngõ 48,Nguyễn chánh, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Giới thiệu các sản phẩm bất động sản đến khách hàng nhằm thuyết phục họ mua hoặc đầu tư.
Mang về doanh thu cho doanh nghiệp.
Mang về doanh thu cho doanh nghiệp
Sau mỗi giao dịch bất động sản thành công, sales bất động sản sẽ nhận được hoa hồng
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích công việc kinh doanh bán hàng, giao tiếp tốt
Có ngoại hình là một lợi thế.
Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Yêu thích công việc kinh doanh bán hàng, giao tiếp tốt
Có ngoại hình là một lợi thế.
Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao: Lương cứng 6 triệu + hoa hồng từ 2%- 3% /giao dịch + Thưởng nóng+Thưởng voucher.
Hỗ trợ Marketing 100% Đào tạo chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản về tư vấn, hỗ trợ xây dựng team và lãnh đạo
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Tham gia sự kiện, ảnh hưởng đến các chế độ Lễ tết, sinh nhật...
Được đào tạo bài, bản cầm tay chỉ việc
Hỗ trợ Marketing 100% Đào tạo chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản về tư vấn, hỗ trợ xây dựng team và lãnh đạo
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Tham gia sự kiện, ảnh hưởng đến các chế độ Lễ tết, sinh nhật...
Được đào tạo bài, bản cầm tay chỉ việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI