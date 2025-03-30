Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 đường Đặng Dung, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu các dịch vụ du lịch MICE của công ty.
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện MICE, bao gồm hội nghị, hội thảo, team building, incentive trips.
Lập báo giá, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án MICE.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Đề xuất các ý tưởng và chiến lược kinh doanh mới để tăng doanh thu và thị phần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch MICE.
Hiểu biết sâu rộng về thị trường du lịch MICE trong nước và quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HI TRAVEL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55 đường Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1

