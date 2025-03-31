Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 45 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tư vấn bán hàng cho khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng online
Chuẩn bị, đóng gói đơn hàng online bàn giao cho giao nhận
Vệ sinh quầy kệ hàng hóa
Trang trí cửa hàng
Chăm sóc lại khách hàng cũ qua zalo, hotline ...
Nhận kiểm hàng từ nhà cung cấp
Nắm số lượng hàng hóa quầy kệ đề xuất đặt hàng lên cửa hàng trưởng
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi
Có thể làm xoay ca sáng tối
Có kinh nghiệm bán hàng tại các cửa hàng showroom
Chăm chỉ, năng động, yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với mọi người có đam mê ẩm thực.
Ưu tiên các bạn từng làm trong lĩnh vực FB, thực phẩm và đồ uống cao cấp, có ngoại ngữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng từ 8 triệu – 11 triệu, thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, gửi xe, 1 bữa ăn
Thưởng hiệu quả công việc, doanh số toàn cửa hàng
Thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh con ...
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kĩ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Cửa hàng trưởng, sale....
Thưởng lương tháng 13, lương tháng 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Cơ hội được tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực và đồ uống cao cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU
