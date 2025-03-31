Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tư vấn bán hàng cho khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng online

Chuẩn bị, đóng gói đơn hàng online bàn giao cho giao nhận

Vệ sinh quầy kệ hàng hóa

Trang trí cửa hàng

Chăm sóc lại khách hàng cũ qua zalo, hotline ...

Nhận kiểm hàng từ nhà cung cấp

Nắm số lượng hàng hóa quầy kệ đề xuất đặt hàng lên cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi

Có thể làm xoay ca sáng tối

Có kinh nghiệm bán hàng tại các cửa hàng showroom

Chăm chỉ, năng động, yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với mọi người có đam mê ẩm thực.

Ưu tiên các bạn từng làm trong lĩnh vực FB, thực phẩm và đồ uống cao cấp, có ngoại ngữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 8 triệu – 11 triệu, thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, gửi xe, 1 bữa ăn

Thưởng hiệu quả công việc, doanh số toàn cửa hàng

Thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh con ...

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kĩ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Cửa hàng trưởng, sale....

Thưởng lương tháng 13, lương tháng 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Cơ hội được tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực và đồ uống cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN CẦU

