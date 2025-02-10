Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 800 USD

Khách hàng của Navigossearch là công ty sản xuất của Nhật ở KCN Vsip Hải Phòng cần tuyển nhân viên kinh doanh phụ trách công việc sau:

• Theo dõi đơn hàng và lịch giao hàng hàng ngày của khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và giao dịch.

• Duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng

• Tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng

• Làm báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu.



**Quyền lợi

- Cơ hội được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của công việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt

- Chế độ phúc lợi tốt: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ, Tết, 30/4 – 1/5, Quốc khánh, Trung thu, Thưởng lương tháng 13…