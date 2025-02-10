Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Navigos Search
- Hải Phòng: Hai Phong
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 800 USD
Khách hàng của Navigossearch là công ty sản xuất của Nhật ở KCN Vsip Hải Phòng cần tuyển nhân viên kinh doanh phụ trách công việc sau:
• Theo dõi đơn hàng và lịch giao hàng hàng ngày của khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và giao dịch.
• Duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng
• Tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng
• Làm báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu.
**Quyền lợi
- Cơ hội được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt
- Chế độ phúc lợi tốt: Du lịch hằng năm, thưởng Lễ, Tết, 30/4 – 1/5, Quốc khánh, Trung thu, Thưởng lương tháng 13…
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
