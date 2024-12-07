Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- H21
- Khu Biệt Thự Đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Đàm phán và ký kết hợp đồng.
Đề xuất các ý tưởng kinh doanh mới.
Đạt được chỉ tiêu doanh số
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán.
Ưu tiên Hiểu biết về các kênh marketing, kỹ năng xây dựng thương hiệu.
Kỹ năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích báo cáo tài chính để đưa ra đánh giá.
Cẩn thận, tỉ mỉ,trung thực
Kiến thức kế toán: Hiểu rõ các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán.
Có Kinh nghiệm có ít nhất 2 năm ở kinh nghiệm ở vị trí nêu trên, có kinh nghiệm Thương mại, kế toán ...
Am hiểu về thuế, mua sắm, hồ sơ thương mại, hợp đồng, nghiệp vụ kế toán - tài chính, ....
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Kiểm Toán, Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng, ...
Am hiểu về đấu thầu, MSắm Cong.
Tiếng anh là một lợi thế
Ưu tiên Hiểu biết về các kênh marketing, kỹ năng xây dựng thương hiệu.
Kỹ năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích báo cáo tài chính để đưa ra đánh giá.
Cẩn thận, tỉ mỉ,trung thực
Kiến thức kế toán: Hiểu rõ các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán.
Có Kinh nghiệm có ít nhất 2 năm ở kinh nghiệm ở vị trí nêu trên, có kinh nghiệm Thương mại, kế toán ...
Am hiểu về thuế, mua sắm, hồ sơ thương mại, hợp đồng, nghiệp vụ kế toán - tài chính, ....
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Kiểm Toán, Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng, ...
Am hiểu về đấu thầu, MSắm Cong.
Tiếng anh là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương theo khả năng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác theo quy định của công ty;
Cơ hội thăng tiến: Có thể trở thành trưởng nhóm bán hàng, giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing.
Môi trường làm việc năng động, hoà đồng, thân thiện.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác theo quy định của công ty;
Cơ hội thăng tiến: Có thể trở thành trưởng nhóm bán hàng, giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing.
Môi trường làm việc năng động, hoà đồng, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI