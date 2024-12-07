Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - H21 - Khu Biệt Thự Đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và ký kết hợp đồng.

Đề xuất các ý tưởng kinh doanh mới.

Đạt được chỉ tiêu doanh số

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán.

Ưu tiên Hiểu biết về các kênh marketing, kỹ năng xây dựng thương hiệu.

Kỹ năng phân tích số liệu: Khả năng phân tích báo cáo tài chính để đưa ra đánh giá.

Cẩn thận, tỉ mỉ,trung thực

Kiến thức kế toán: Hiểu rõ các nguyên tắc kế toán, các chuẩn mực kế toán.

Có Kinh nghiệm có ít nhất 2 năm ở kinh nghiệm ở vị trí nêu trên, có kinh nghiệm Thương mại, kế toán ...

Am hiểu về thuế, mua sắm, hồ sơ thương mại, hợp đồng, nghiệp vụ kế toán - tài chính, ....

Điều kiện: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Kiểm Toán, Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng, ...

Am hiểu về đấu thầu, MSắm Cong.

Tiếng anh là một lợi thế

Xét tăng lương theo khả năng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác theo quy định của công ty;

Cơ hội thăng tiến: Có thể trở thành trưởng nhóm bán hàng, giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing.

Môi trường làm việc năng động, hoà đồng, thân thiện.

