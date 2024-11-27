Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Quận Đống Đa, quận Hà Đông, quận Hoàng Mai

- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

- Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

- Thành phố Hạ Long Quảng Ninh, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh,
**Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh và các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có đam mê kinh doanh ngành sơn và có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn

Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BHTN24/7, chế độ du lịch hàng năm,....theo Bộ luật lao động.
Thưởng tết, lương tháng 13, đồng phục, ...phúc lợi hấp dẫn.
Lộ tình thăng tiến rõ ràng, nhân sự sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể.
Mức lương cao + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp điện thoại, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 16 Đại Lộ Tự Do - Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore - Thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

