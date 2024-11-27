Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Quận Đống Đa, quận Hà Đông, quận Hoàng Mai
- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
- Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Thành phố Hạ Long Quảng Ninh, Việt Nam, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh,
**Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh và các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có đam mê kinh doanh ngành sơn và có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có đam mê kinh doanh ngành sơn và có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn
Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BHTN24/7, chế độ du lịch hàng năm,....theo Bộ luật lao động.
Thưởng tết, lương tháng 13, đồng phục, ...phúc lợi hấp dẫn.
Lộ tình thăng tiến rõ ràng, nhân sự sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể.
Mức lương cao + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp điện thoại, công tác phí
Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BHTN24/7, chế độ du lịch hàng năm,....theo Bộ luật lao động.
Thưởng tết, lương tháng 13, đồng phục, ...phúc lợi hấp dẫn.
Lộ tình thăng tiến rõ ràng, nhân sự sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể.
Mức lương cao + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp điện thoại, công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI