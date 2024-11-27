Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quận Đống Đa, quận Hà Đông, quận Hoàng Mai - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp. Nha Trang, Khánh Hòa - Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng - Thành phố Hạ Long Quảng Ninh, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh,

**Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh và các ngành liên quan

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có đam mê kinh doanh ngành sơn và có kinh nghiệm kinh doanh ngành sơn

Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BHTN24/7, chế độ du lịch hàng năm,....theo Bộ luật lao động.

Thưởng tết, lương tháng 13, đồng phục, ...phúc lợi hấp dẫn.

Lộ tình thăng tiến rõ ràng, nhân sự sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể.

Mức lương cao + hoa hồng theo doanh số + phụ cấp điện thoại, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

