Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN OCEAN AUTO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 231 Quốc lộ 51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Nhận và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng xe và bàn giao xe cho khách hàng tại đại lý hoặc giao xe tận nơi cho khách hàng.

- Thăm hỏi khách hàng sau khi giao xe và mời khách hàng quay lại đại lý bảo dưỡng xe.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng đã mua xe.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ TC/CĐ/ĐH

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng Ô Tô và Di động.

- Tuổi từ 24-35.

- Tốt nghiệp các ngành nghề liên quan đến Ô Tô, QTKD, Marketing.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng và mạch lạc.

- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh online, có bằng lái B1 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN OCEAN AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản 7 triệu đến 12 triệu + Hoa hồng theo xe + Thưởng đăng ký xe

- Thưởng du lịch hàng năm.

- Các chế độ bảo hiểm và quyền lợi người lao động theo Quy định và luật hiện hành.

- Được đào tạo theo tiêu chuẩn của BYD Việt Nam.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN OCEAN AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.