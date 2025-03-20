Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Hoàng Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Phụ trách tư vấn Du học sinh tại văn phòng.

- Tiếp nhận data từ bộ phận truyền thông.

- Hướng dẫn hồ sơ nhập học.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan khi trường phỏng vấn.

- Phối hợp các công việc khác khi phòng Đài loan yêu cầu cần hỗ trợ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giờ giấc làm việc: 08h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (phát sinh việc làm việc buổi sáng thứ 7 không có việc nghỉ),

- Nghỉ ngày hành chính cần báo cáo trước nhờ hỗ trợ.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành du học, đã từng các ngành nghề có liên quan

- Có thể làm fulltime

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Hoàng Trung Thì Được Hưởng Những Gì

1. Có lương cứng cố định.

2. Cơ chế du học sinh nhập học: 500.000vnđ/1 học sinh nhập học.

3. Cơ chế du học sinh xuất cảnh: 3.000.000vnđ/1 học sinh.

4. Thưởng vượt chỉ tiêu tháng: 3 học sinh nhập học thưởng 1.000.000vnđ, 5 học sinh nhập học thưởng 3.000.000vnđ. 10 học sinh nhập học thưởng 6.000.000vnđ

5. Công tác phí đi làm việc cho công ty: hỗ trợ xe + ăn trưa theo quy định

6. Cơ chế tuyển dụng tuyển lao động trực tiếp từ cá nhân 100usd/1 lđ xuất cảnh.

7. Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Hoàng Trung

