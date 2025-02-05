Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Tín Nha
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 33 Đường số 55, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mảng Admin:
- Đánh đơn hàng, lên đơn hàng cho khách trên phần mềm Misa
- Nhận hàng trả hoặc lỗi của khách hàng
- Làm các thủ tục hành chính liên quan đến bộ phận kinh doanh như báo giá, liên hệ nhà cung cấp….
- Kiểm tra công nợ khách hàng, nhà cung cấp và lên đơn đặt hàng với nhà cung cấp
- Tham gia các hội nghị, workshop mà công ty tổ chức
- Sẵn sàng xuyên môn hóa công việc
- Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý
Mảng chăm sóc khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ
- Là đầu mối tiếp nhận và xử lý mọi feedback của khách hàng.
- Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.
- Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật,…
- Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách về sản phẩm, dịch vụ, từ đó có phương pháp điều chỉnh hợp lý
- Có thế đi công tác ngắn hạn từ 1-3 ngày

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Misa (có training)
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Chịu khó, siêng năng, có thể tăng ca được
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có thể đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng
Thưởng cuối năm
Tăng lương định kỳ
Đóng BHYT, BHTN, BHXH đầy đủ
Du lịch cùng với công ty hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nghỉ phép thêm: nhân viên dưới năm 1 năm 13.5 ngày, trên 1 năm 27 ngày
Tăng ca được duyệt thì được 1.5 lương, và hỗ trợ tiền ăn tăng ca.
Phụ cấp điện thoại
Quà tặng các ngày lễ
Chế độ thai sản nhân viên công ty (đối với nữ)
Hỗ trợ tiền vé xe, máy bay Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

