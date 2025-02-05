Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mảng Admin:

- Đánh đơn hàng, lên đơn hàng cho khách trên phần mềm Misa

- Nhận hàng trả hoặc lỗi của khách hàng

- Làm các thủ tục hành chính liên quan đến bộ phận kinh doanh như báo giá, liên hệ nhà cung cấp….

- Kiểm tra công nợ khách hàng, nhà cung cấp và lên đơn đặt hàng với nhà cung cấp

- Tham gia các hội nghị, workshop mà công ty tổ chức

- Sẵn sàng xuyên môn hóa công việc

- Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Mảng chăm sóc khách hàng:

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ

- Là đầu mối tiếp nhận và xử lý mọi feedback của khách hàng.

- Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng.

- Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật,…

- Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách về sản phẩm, dịch vụ, từ đó có phương pháp điều chỉnh hợp lý

- Có thế đi công tác ngắn hạn từ 1-3 ngày

Biết sử dụng phần mềm Misa (có training)

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Chịu khó, siêng năng, có thể tăng ca được

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có thể đi làm ngay

Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng

Thưởng cuối năm

Tăng lương định kỳ

Đóng BHYT, BHTN, BHXH đầy đủ

Du lịch cùng với công ty hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nghỉ phép thêm: nhân viên dưới năm 1 năm 13.5 ngày, trên 1 năm 27 ngày

Tăng ca được duyệt thì được 1.5 lương, và hỗ trợ tiền ăn tăng ca.

Phụ cấp điện thoại

Quà tặng các ngày lễ

Chế độ thai sản nhân viên công ty (đối với nữ)

Hỗ trợ tiền vé xe, máy bay Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha

